النيابة السعودية تطلب إنزال عقوبة الإعدام بسلمان العودة

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أعلنت وسائل الإعلام في السعودية اليوم أن محاكمة سلمان العودة، مساعد الأمين للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بدأت اليوم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.

وكانت الدول المقاطعة لقطر قد صنفت العام الماضي هذا الاتحاد ككيان إرهابي، في حين وجهت النيابة العامة في السعودية ضد مساعد أمينه 37 تهمة، وطالبت القضاء بإنزال عقوبة "القتل تعزيرا له وفقا لهذه التهم".

هذا، وخلا الإعلان عن محاكمة مساعد الأمين للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من الاسم.

يذكر أن السلطات السعودية ألقت القبض على العودة وآخرين في 10 سبتمبر 2017، فيما يعرف بـ"الخلية الاستخباراتية".