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برلمانية مغربية تدعو لتدريس مادة التربية الجنسية

4
SEPTEMBER
2018
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دعت البرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية" المغربية آمنة ماء العينين إلى تسليط الضوء على أهمية التربية الجنسية وتضمينها في المقررات الدراسية.
 
وقالت البرلمانية في تدوينة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين، إنه "بسبب تناسل حوادث الاعتداءات الجنسية على النساء والأطفال، وبمناسبة النقاش البرلماني حول مشروع القانون الجنائي حيث أجمعنا داخل لجنة العدل والتشريع على ضرورة مراجعة الإطار القانوني الخاص بالعقوبات".
 
وأضافت: "سيكون مناسبا جدا تسليط الضوء على أهمية التربية الجنسية وضرورة تضمينها في البرامج الدراسية وفق مقاربة تربوية وعلمية مدروسة".
 
وبين مؤيد ومعارض لفكرتها، احتدم النقاش حول الفكرة، خاصة أن المغرب يعيش مؤخرا على وقع جرائم اعتداء جنسية بشعة أثارت سخطا وغضبا عارمين.
روسيا اليوم
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