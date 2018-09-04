مصر توقف قناة فضائية "مثيرة للجدل"

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أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الاثنين، وقف بث قناة "إل تي سي" الخاصة لمدة أسبوعين، بسبب ارتكابها "مخالفات مهنية" في برامجها، وعدم امتثالها لميثاق الشرف الإعلامي.

وقال المجلس في بيان: "نظراً لتكرار مخالفات القناة، وإصدار أكثر من 10 قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية، وتوقيع غرامات مالية، إلا أن القناة لم تمتثل لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي، أو المعايير المهنية".

وجاء في البيان أن القناة "خالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ، أو ترويج شعاراتهم، وكذا عدم توجيه سبّ وقذف لشخصيات، والترويج لمفاهيم وعادات مثل كيفية شم الهيروين".

وأكد المجلس "متابعة برامج القناة بعد عودتها للبث، مع التأكيد على أن هناك عقوبات أشد ستصدر حال استمرار المخالفة".