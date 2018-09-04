شقيق الملك سلمان لمحتجين: حاسبوا الملك وولي عهده

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لندن- عربي21 -

قابل الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود شقيق العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز عددا من المحتجين الذين هتفوا ضد آل سعود أمام مقر إقامته في دولة أوروبية بطلب تحميل المسؤولية للملك وولي عهده بدلا من سب العائلة.

وحاول أحد مرافقي الأمير السعودي الذي سرت أنباء منذ تسلم ابن سلمان ولاية العهد بوجود خلافات بينهما طرد المحتجين من أمامه، إلا أنه اقترب منهم وتحدث إليهم.

وقال الأمير أحمد: "ليش تقولون على آل سعود؟ آل سعود إيش دخلهم بهذا الهتاف لا ناقة لهم ولا جمل بالذي يحدث في أفراد معينين يمكن المسؤولين" ليجيب على تساؤل محتج عن هوية المسؤولين بالقول: "المسؤولين الملك وولي عهده ومسؤولين آخرين".

وردا على مطالبة المحتجين وقف حرب اليمن قال الأمير: "أنا تمنيت الحرب في اليمن توقف اليوم قبل بكرة".

دعا محتج آخر لوقف ما وصفه بـ"القمع في البحرين" ليرد الأمير بالقول: "إن شاء الله".