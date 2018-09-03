بالفيديو: تحرّش بها فاستدرجته إلى منزلها وانتقمت على طريقتها الخاصة!

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انتقمت فتاة من شاب حاول التحرش بها، على طريقتها الخاصة، حيث استدرجته إلى منزل عائلتها، التي قامت بالاعتداء عليه بالضرب المبرح وتكبيله.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شابا مكبل الأيدي داخل أحد المنازل من قبل عدة أشخاص، بعد القيام بالتعدي عليه بالضرب المبرح، حيث راح الأخير يتوسل للأشخاص لتركه وإطلاق سراحه.

الكلام المسموع في الفيديو يدل بحسب اللهجة على أن المعنيين من المغرب العربي، لكنه لم يجر التأكد من مكان حصول الأمر. وبحسب ما ذكر المغردون فإن سبب الاعتداء على الشاب هو تحرشه بفتاة فقامت بالتجاوب معه عبر الهاتف، واستدرجته لمنزل عائلتها التي اعتدت عليه بالضرب المبرح، وتصويره ونشر الفيديو.