لص يسرق هواتف الأطباء الذين يعالجون زوجته في أحد مستشفيات اللاذقية!

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أقدم لص على سرقة هواتف مجموعة من الأطباء كانوا يعالجون زوجته في مستشفى تشرين الجامعي في اللاذقية.



وفي التفاصيل، ألقى عناصر الشرطة القبض على لص في أحد أسواق مدينة اللاذقية، خلال محاولته تنفيذ عمليات سرقة.



وبالتحقيق مع الموقوف، اعترف بتنفيذ عدة عمليات سرقة أبرزها سرقة هواتف أطباء من مستشفى تشرين الحكومي خلال معالجة زوجته في المستشفى.



كما اعترف اللص بإقادمه على سرقة عدة دراجات نارية واسطوانات غاز وغيرها، كما اعترف بمزاولة "السحر والشعوذة والاحتيال على النساء عن طريق كتابة الحجابات لهن".



واعترف ببيع المسروقات لشخصين تم القبض عليهما واستعادة المسروقات وتحويل الاشخاص الثلاثة للقضاء أصولا.