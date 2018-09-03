تأجيل الحكم بدعوى إلزام شيخ الأزهر بتنقية صحيح البخاري

A + A -

عربي 21 - أجلت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الحكم في الطعن المقدم لإلغاء حكم قضائي سابق يقضي برفض دعوى مطالبة بإلزام شيخ الأزهر أحمد الطيب، بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخاري.

وكان الباحث في شؤون التراث الإسلامي أحمد عبده ماهر، تقدم بالطعن، متهما مشيخة الأزهر بالإهمال والمماطلة في تنقية كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبي محمد.

وأضاف أن هذه الأحاديث تطعن في مصداقية القرآن، وتشكك فيه وتثير البلبلة في عقول ونفوس المسلمين في دينهم وكتابهم المقدس.حسب صحيفة اليوم السابع.

وشدد ماهر في طعنه، على أن قانون إعادة تنظيم الأزهر يشدد على أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى، التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره وتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب، الأمر الذي لم يقم به شيخ الأزهر منذ توليه منصبه، بحسب ماهر.