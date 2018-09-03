المالكي: كتلة "البناء" هي التي ستشكل الحكومة المقبلة

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قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الاثنين، إن كتلة "البناء" التي تضم 145 نائبا هي التي ستشكل الحكومة المقبلة وتسمي الرئاسات الثلاث.

وأكد المالكي في مؤتمر إعلان كتلة "البناء" في فندق الرشيد داخل المنطقة الخضراء، أن "البناء هي (الكتلة الأكبر) وستشكل الحكومة وستضع برنامج الدولة وتسمي الرئاسات الثلاث، وهي تضم 145 نائبا".

وتضم كتلة "البناء" كلا من، الفتح بزعامة هادي العامري، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، وجزءا من ائتلاف النصر يقوده فالح الفياض المنشق عن حيدر العبادي، والقرار بزعامة خميس الخنجر، والجماهير برئاسة محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، والوطنية بزعامة إياد علاوي، ومجموعة كتل أخرى مثل الأنبار هويتنا وصلاح الدين هويتنا وإرادة وبابليون وكفاءات.

وفي البدء أعلنت تحالفات "النصر" و"سائرون" و"الحكمة" و"الوطنية"، بالإضافة إلى قوى أخرى، توصلها لاتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر الذي يضم 177 نائبا، تحت اسم "تحالف النواة".

وفي وقت لاحق أعلن تحالفا دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري التوصل لاتفاق آخر لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، تحت اسم "تحالف البناء"، والذي يضم 145 نائبا.