مصر: اعتداءات جديدة لمتشددين سلفيين على بيوت أقباط بالمنيا ونهب ممتلكاتهم

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لينغا-



تم الإعتداء امس على منازل الأقباط بقرية فى المنيا، من قبل متشددين سلفيين وتم نهبها وكانت الحصيلة اصابة 3 اقباط بجروح. ووصف السكان المحليون الهجوم الإرهابي على المسيحيين وسرقة منازلهم، بأنها بلطجة وسطو وسرقة.

وبينما رفضت الجهات الأمنية تحديد عدد الذين تم القبض عليهم، أشارت الى أنهم من الطرفين (اي مسلمين واقباط)، وطبعًا معروف لماذا، يقول سكان قريتي دمشا وهاشم بالمنيا، حتى تتتم التسوية والجلسات العرفية كالعادة، دون محاسبة قانونية حقيقية.

وبحسب مصادر لينغا، فهناك مطالبات حثيثة بأنه يجب أن تحترم الدولة المصرية القانون والدستور، وهو أمر لا يتم تفعيله ولكنها دائمًا تنفذ ما تريد سواء كان مع القانون والدستور أو ضده.

وهذا ينطبق على حالة إغلاق الكنائس ومنع الصلاة للمسيحيين والتضييق عليهم، حتى من قبل سلفيين محسوبين على أجهزة الدولة.

هل ستستمر جهود التهدئة فقط أم أن الدولة ليس عندها القوة على تنفيذ ما قررته وهو أمر لا يتماشى مع الحق والمساواة والعدل والقانون. حقيقة لا يدري الكثيرون، هل الدولة متهاونة فى حق الأقباط أم أنها غير قادرة على حمايتهم؟