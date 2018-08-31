سرقة حذاء نائب أثناء صلاة الجمعة!

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حدثت واقعة غريبة أثناء صلاة الجمعة بمسجد ناصر في مدينة بنها بمحافظة القليوبية في مصر، حيث سرق حذاء نائب برلماني من أمام المسجد عقب انتهاء الصلاة.



وسرق حذاء النائب البرلماني عقب انتهاء الصلاة، خلال وجود وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية بنفس المسجد، بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي للقليوبية.



وتحتفل المحافظة سنويا بالعيد القومي في الثلاثين من آب الحالي، حيث أن ذلك التاريخ يواكب افتتاح القناطر الخيرية سنة 1868 التي تعد من مميزات المحافظة، حيث يتوافد عليها السياح والزوار من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق التي تغطي مساحة حوالي 500 فدان بالمدينة.