أقصى العقوبات بانتظاره.. سائق سعودي يقوم بالتفحيط والسلطات تطيح به

A + A -

تمكنت إدارة المرور في منطقة جازان جنوب السعودية من الإطاحة بقائد مركبة رباعية الدفع كرر ممارسة التفحيط ولم يستجب لأوامر الدوريات.

وقال المرور السعودي في تغريدة نشرها مساء اليوم الخميس على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن عناصر الإدارة في منطقة جازان أحالوا قائد المركبة من نوع "الجيب" إلى هيئة الفصل "لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور لقاء تكرار مخالفة التفحيط وعدم التوقف لدوريات المرور".

وأوضح المرور السعودي في بيانه المقتضب أنه "تم القبض عليه بالتنسيق مع البحث الجنائي بشرطة المنطقة".