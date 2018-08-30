هطول مفاجئ للثلوج في أوج الموسم السياحي بتركيا (فيديو)

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بثت قناة "ميركز" مشاهد تساقط الثلوج اليوم الخميس في محافظة "كارس" التركية بمنطقة شرق الأناضول في أوج الموسم السياحي في البلاد.

وذكرت القناة التركية أن السلطات المحلية قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى المنتجعات السياحية المشهورة لعدة ساعات بسبب التحول المفاجئ في حالة الطقس.

ووفقا للأرصاد الجوية التركية، فقد استمر انخفاض درجات الحرارة في المناطق المحيطة بالمنطقة التي تساقطت بها الثلوج لعدة ساعات وأصبحت +7 درجة مئوية.

كما أوضحت "الأرصاد الجوية" أن جبهة رعدية مرت على المنطقة كانت السبب بتساقط الثلوج في غير موعدها المعتاد