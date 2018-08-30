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الإعدام لثلاثة من عناصر تنظيم الدولة في العراق

30
AUGUST
2018
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قضت محكمة عراقية، الأربعاء، بالإعدام شنقا لثلاثة من عناصر تنظيم الدولة، إثر إدانتهم بشن هجمات ضد أفراد أمن ومدنيين في محافظة الأنبار، غرب البلاد.
 
 
وقال عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، إن "محكمة جنايات الأنبار نظرت في قضايا ثلاثة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش، وأثبتت اعترافهم بالاشتراك في عمليات عدة ضد القوات الأمنية، وقتل مدنيين بالمحافظة".
 
 
وأضاف بيرقدار في بيان، أن "المتهم الأول اشترك بالهجوم على مقر اللواء الثامن (للجيش القريب من الرمادي مركز المحافظة) مع مجموعة مسلحة".
 
 
وأشار إلى أن "المتهم الثاني اشترك بعدة عمليات إرهابية ومنها الهجوم على قرية البوفراج (شمالي الرمادي)، إضافة للتسبب بقتل مدنيين".
 
 
فيما اشترك المتهم الثالث "بعمليات إرهابية منها الهجوم على مركز شرطة الصقلاوية (شرق الرمادي) وعلى نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي"، بحسب ذات المصدر.
 
 
وبيّن بيرقدار أن "المحكمة أصدرت أحكامها وفقا لأحكام (المادة الرابعة /1) من قانون مكافحة الإرهاب".
والأحكام الصادرة بدائية قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ صدورها.
 
 
واعتقلت القوات العراقية مئات من مسلحي تنظيم الدولة خلال الحرب الضارية بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات (2014- 2017).
 
 
وانتهت الحرب بدحر التنظيم من جميع الأراضي التي اجتاحها صيف 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، لكن خلايا نائمة للتنظيم لا تزال تنشط في أرجاء البلاد.
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