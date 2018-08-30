مصر: ارتفاع الوفيات بين الحجاج إلى 60 حالة

A + A -

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، وفاة حالتين من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي الوفيات 60 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان لها أن "الحالة الأولى للحاج حسين حسين أحمد الناصح (79 عاما)، من محافظة كفر الشيخ، ويتبع حج السياحة، توفى بالمدينة المنورة، والحالة الثانية للحاجة نوارة أحمد محمد علي، (57 عاما)، من محافظة الشرقية، وتتبع حج الداخلية، وتوفيت بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة".

وقالت الوزارة: إن "الحالتين توفيتا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية"، مشيرة إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغا بالوفاة، وأنه يجري التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

من جهته، أعلن رئيس البعثة الطبية المصرية للحج محمد شوقي، في وقت سابق، عن وفاة 3 حالات في المدينة المنورة ومكة المكرمة.