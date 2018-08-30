"الحركة ستشهد مفاجآت".. السيسي يجري تعديلات كبيرة بين محافظي مصر

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أفادت مصادر مطلعة لعدد من وسائل الإعلام في مصر بأن رئيس البلاد، عبد الفتاح السيسي، أجرى سلسلة من التغييرات الإدارية بين رؤساء المحافظات المصرية.

ونقل موقع "المصري اليوم" عن مصادره أن "حركة المحافظين لن تقل عن 8 محافظات"، مضيفا أن محافظي القاهرة والجيزة ومطروح وبني سويف والإسماعيلية وأسوان والدقهلية والفيوم هم أبرز المغادرين لمناصبهم.

بدوره، قال موقع "اليوم السابع"، استنادا إلى مصادره الخاصة، إن "الحركة ستشهد مفاجآت بعد أسابيع من البحث عن العناصر الكفء لتنفيذ خطة القيادة السياسية خلال المرحلة المقبلة".

وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن المحافظين الجدد سيؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي غدا الخميس بقصر الاتحادية.

وسبق أن أعلنت السلطات المصرية، في 24 أغسطس، أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، مصطفى مدبولي، انتهى من قائمة حركة المحافظين النهائية، وعرضها على الرئيس للتصديق عليها.