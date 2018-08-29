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اليونان تعتقل السباحة السورية ساره مارديني بتهمة "تهريب البشر"

29
AUGUST
2018
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اعتقلت الشرطة اليونانية السباحة السورية ساره مارديني بتهمة مساعدة تجار البشر على تهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وتم اعتقال ساره مارديني الأسبوع الماضي في عملية ذكرت الشرطة أنها تهدف إلى تفكيك "شبكة إجرامية" تضم 30 عضوا في منظمة غير حكومية تنشط في جزيرة ليسبوس حيث يعيش آلاف المهاجرين في مخيمات.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محامي مارديني، هاريس بيتسيكوس قوله، إنه "من الواضح بالنسبة إلي أن هذه قضية تجريم لتقديم المساعدة للاجئين". وأكد أن موكلته معتقلة في سجن خارج العاصمة اليونانية أثينا.

وأضاف المحامي أن مارديني التي نفت التهم الموجهة إليها، كانت منقذة متطوعة في "المركز الدولي للاستجابة للطوارئ" في جزيرة ليسبوس.

واعتقلت الشرطة اليونانية كذلك أحد مسؤولي المنظمة غير الحكومية المذكورة، اليوناني ناسوس كاراكيتسوس، والمتطوع الايرلندي شون بايندر.

يذكر، أن ساره مارديني (23 عاما) هي من اللاجئين السوريين، وحصلت على حق اللجوء في ألمانيا. وهي شقيقة السباحة المشهورة يسرى مارديني، التي شاركت في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016 ضمن فريق اللاجئين.

واشتهرت يسرى مارديني وشقيقتها ساره في عام 2015، بعد أن ساعدتا على إنقاذ 18 مهاجرا كانوا على متن قارب أبحر من تركيا، وبات على وشك الغرق في عرض البحر، حيث استخدمتا مهاراتيهما في السباحة لجر القارب إلى البر وإيصاله إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.

روسيا اليوم
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