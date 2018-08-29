living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكوليرا في الجزائر.. مرض عابر أم خطر داهم؟

29
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد أكثر من 20 عاما من الغياب تعود الكوليرا إلى الجزائر، حيث تسابق السلطات الزمن للقضاء على الوباء، عقب تسجيل عدد من الوفيات والإصابات، بعد اكتشاف 27 منبعا مائيا موبوءا، بمختلف أنواع بكتيريا الكوليرا.
 
وتجتاح حالة من الهلع والقلق الجزائر، بعدما أعلنت السلطات حالة وفاة ثانية بسبب وباء الكوليرا، وتسجيل نحو 150 إصابة بالمرض المعدي، في 4 ولايات قريبة من الجزائر العاصمة.
 
وسجل أكثر من نصف الحالات المؤكدة في ولاية بليدة المحاذية للعاصمة، كما سجلت حالات في تيبازة غرب العاصمة، وفي عين بسام بولاية البويرة جنوب شرق العاصمة.
 
ويعد وباء الكوليرا من الأمراض الخطيرة والمعدية، ويسبب الوفاة، بسبب بكتيريا تؤدي إلى إسهال حاد، وعادة ما يكون ناجما عن غياب شروط السلامة الصحية في استهلاك المياه أو الطعام.
 
وأكد مدير معهد "باستور" المختص بالأمراض الوبائية في الجزائر العاصمة "عدم تسجيل أية حالة جديدة منذ 10 أيام".
 
كما وعد وزير الصحة الجزائري مختار حسبلاوي بالقضاء على الوباء في غضون "ثلاثة أيام"، وقبل بداية العام الدراسي، المقرر الأسبوع المقبل.
 
"فوضى" 
لكن يبدو أن هذه التطمينات لم تنجح في تبديد مخاوف الرأي العام الغاضب من تأخر الحكومة في الإعلان عن ظهور الوباء، حيث وُجهت انتقادات لمسؤولين في الحكومة، بسبب ما اعتبره الشارع الجزائري فوضى رافقت التعاطي الرسمي مع الداء.
 
ويزداد القلق والمخاوف كلما أعلن عن إصابة جديدة بالكوليرا.
 
وفي قطاع التعليم وحرصا على سلامة الطلاب والعاملين في القطاع، دعت النقابة الوطنية لعمال التربية إلى تأجيل الدخول المدرسي في الولايات الموبوءة بالكوليرا حتى التحكم النهائي في الوباء.
 
تحذيرات للمواطنين
وأصدرت وزارة الصحة تحذيراتها للمواطنين، تشمل ضرورة الامتناع عن شرب المياه من مصادر غير مأمونة، واتباع شروط السلامة الصحية.
 
وتأتي التحذيرات وسط مخاوف في الشارع من عدم تمكن الجهات المعنية من السيطرة على انتشار الوباء الفتاك.
 
 
"فوبيا" بدول الجوار
ووصلت فوبيا الكوليرا أيضا إلى جيران الجزائر، حيث سارعت تونس والمغرب بالإضافة إلى ليبيا، إلى رفع حالة التأهب لمواجهة أي احتمال لانتقال هذا الداء إلى أرضيها.
 
فاتخذت السلطات التونسية إجراءات وتدابير وقائية، مع دخول آلاف الجزائريين يوميا إلى أراضيها من المعابر الحدودية البرية.
 
كما طالبت الخارجية الفرنسية رعاياها بتوخي الحذر خلال زيارتهم الجزائر، وإتباع التوصيات الوقائية لمنظمة الصحة العالمية.
 
مصدر الوباء
وأثبتت التحقيقات والتحريات الوبائية وجود جرثومة الكوليرا في نبع مياه "سيدي الكبير" بولاية تيبازة القريبة من العاصمة، لتكون هي السبب المباشر لانتشار الوباء.
 
وفي المقابل يرى أطباء أن المجال يبقى مفتوحا أمام كل الشكوك ما لم توفر السلطات الجزائرية هيئة وطنية للوقاية، فالتطمينات التي تطلقها السلطات لم تنجح في تبديد مخاوف الشارع الجزائري بشكل كامل.
 
ويقول مواطنون تحدثت معهم "سكاي نيوز عربية" إنهم في حيرة من أمرهم، في ظل عدم حسم مصدر الوباء، وقال أحدهم: "لم نفهم من أين جاءت الكوليرا، هل من الماء أم من الخضروات؟".
 
لكن السلطات استبعدت احتمال انتشار العدوى عبر المياه، ورجحت انتشاره عبر الخضار والفاكهة غير المغسولة جيدا.
 
ولأن الكوليرا تعد مرضا مجهولا لدى كثيرين، أطلق جزائريون حملات حول أعراض الوباء عبر العديد من مواقع التواصل، خصوصا مع تزايد عدد الحالات المشتبه في إصابتها.
 
يذكر أن آخر حالات الكوليرا التي سجلت في الجزائر تعود إلى العام 1996.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout