مباحثات قطرية كويتية لتعزيز التعاون في المجال الدفاعي

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عربي 21 - ابحثت قطر والكويت، الاثنين، تعزيز العلاقات الثنائية في المجالين الدفاعي والعسكري.

جاء ذلك خلال اجتماع بين قائد قوات الدفاع الجوي الأميري القطري، حمد مبارك النابت، وآمر سلاح الدفاع الجوي الكويتي، عادل علي الحافظ، بالعاصمة القطرية الدوحة، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

وجرى خلال الاجتماع "مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالين الدفاعي والعسكري بين البلدين".

وافتتحت قطر أواخر العام الماضي ملحقية عسكرية لها في الكويت؛ توطيدًا للعلاقات العسكرية بين البلدين.

واعتبرت قطر أن "هذه الملحقية تعد جسرًا للتواصل والتعاون المثمر بين القوات المسلحة القطرية، وقيادة الجيش الكويتي، ودليلًا على تطور العلاقات الدفاعية بين دولة قطر ودولة الكويت".