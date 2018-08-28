تطورات صادمة في قضية الطالبة المصرية مريم التي قتلت في لندن!

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كشف محامي الطالبة المصرية مريم عبد السلام التي قتلت في لندن عقب الاعتداء عليها من قبل 6 فتيات يحملن جنسيات مختلفة، تفاصيل جديدة حول القضية التي هزت الرأي العام في مصر.

وقال المستشار القانوني للسفارة المصرية في لندن عماد أبو حسين، أمس الاثنين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، إن القضاء البريطاني قرر محاكمة جميع الفتيات المتورطات في مقتل مريم.

وأشار أبو حسين إلى أن التحريات توصلت لفيديوهات وأدلة دامغة تدين المتهمات من خلال كاميرات المراقبة التي وصفها بالشاهد الذي لا يكذب، موضحا: "للأسف تقرير الطب الشرعي قال إن الضرب لم يتسبب في الوفاة، وسبب الوفاة شيء لا أستطيع الحديث عنه الآن في ظل استمرار التحقيقات".

وأفاد المستشار بأن كل فتاة ستحاكم بمفردها على التهم الموجهة إليها، لكن ليس بينها تهمة الضرب الذي أفضى إلى الموت، بل شيء آخر من المتوقع الإفصاح عنه قريبا، مبينا أن هناك 4 أطباء شرعيين كتبوا تقاريرهم فيما يتعلق بواقعة مقتل الطالبة مريم، وجميع التقارير ذهبت إلى أنه لا توجد علاقة بين الضرب والوفاة.

وفي مارس الماضي، ظهر فيديو يبين لحظة الاعتداء على طالبة كلية الهندسة في بريطانيا، حيث تم ضربها ضربا مبرحا وسحلها لمسافة 20 مترا، وهو ما أشعل غضب المصريين حيث وصفوا الحادث بالعنصري.