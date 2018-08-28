الجزائر تتعهد بالقضاء على وباء الكوليرا خلال أيام

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وعد وزير الصحة الجزائري مختار حسبلاوي بالقضاء على وباء الكوليرا في غضون الأيام الثلاثة المقبلة.

وتستمر حالة القلق في الشارع الجزائري، من تفشي عدوى الكوليرا، وذلك بعد أن أعلنت السلطات الجزائرية وفاة شخصين وإصابة نحو ستة وأربعين شخصاً بالمرض.

وقالت السلطات الجزائرية، إن حالات الإصابة بالكوليرا، تم تسجيلها في مناطق جديدة، مضيفة أن العاصمة الجزائر خالية من المرض.

والاثنين تم تسجيل أول حالة مشتبه فيها للكوليرا في قسنطينة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عن مصادر طبية.

ويعاني المريض، الذي يخضع ً للعلاج في المستشفى الجامعي بقسنطينة، من أعراض تظهر على أنه يعاني "على الأرجح" من الكوليرا، حسب نفس المصدر، ومع ذلك فإن الأطباء ينتظرون نتائج التحليلات قبل تأكيد الحالة.