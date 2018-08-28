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الأردن يشجع عودة اللاجئين السوريين طوعية ويعتبرها "حتمية"

28
AUGUST
2018
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أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقاء مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في عمان إن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم معتبرا أن هذا "أمر حتمي".
وقال الصفدي بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية إن "المملكة تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وهو أمر حتمي" داعيا إلى "تكاتف جهود جميع الأطراف لتحقيق ذلك".
 
وأكد ضرورة "تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء اللاجئين من أجل ضمان استمرارية الخدمات الحيوية المقدمة لهم" مشيرا إلى أن المملكة "تجاوزت طاقتها الاستيعابية".
 
وفي وقت سابق، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقاء مع غراندي المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤوليته" إزاء الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين وفي مقدمتها الأردن، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.
 
وشدد على أهمية "مواصلة التنسيق بين المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان حصول اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على الدعم الضروري".
 
وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء "استعراض الأعباء الكبيرة التي سببتها أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني، والضغوطات المتزايدة على القطاعات الخدمية خصوصا التعليم والصحة والبنية التحتية".
 
 ويستضيف الاردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1,3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.
 
وتقول عمان ان كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.
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