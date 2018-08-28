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وفد أميركي زار منطقة المزّة عارضاً انسحاب أميركا بالكامل من الأراضي السورية

28
AUGUST
2018
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كشفت صحيفة "الأخبار" أن وفداً أميركياً يضم ضبّاطاً من وكالات استخبارية وأمنية أميركية عدة زار في إحدى ليالي الأسبوع الأخير من حزيران الفائت منطقة المزّة وسط دمشق حيث المكتب الجديد للّواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري.

وأوضحت الصحيفة أن "الجانبين استعرضا مختلف جوانب الأزمة السورية ومراحل تطورها وتداعياتها في الإقليم قبل أن يصل الحديث إلى "الزبدة".

عرض أميركي واضح ومحدّد: الولايات المتحدة مستعدّة لسحب جنودها بالكامل من الأراضي السورية بما فيها قاعدة التنف ومنطقة شرق الفرات وفق ترتيبات أمنية يشرف عليها الجيشان الروسي والسوري. في مقابل تلبية دمشق ثلاثة مطالب أميركية، هي:

أولاً، انسحاب إيران بشكل كامل من منطقة الجنوب السوري. ثانياً، الحصول على ضمانات خطّية بحصول الشركات الأميركية على حصة من قطاع النفط في مناطق شرق سوريا. ثالثاً، تزويد الجانب السوري الأميركيين بـ"داتا" كاملة عن المجموعات الإرهابية وأعضائها تتضمّن أعداد القتلى الأجانب من أفراد هذه المجموعات ومن بقي منهم على قيد الحياة ومن تتوافر لديه من هؤلاء إمكانية العودة إلى الدول الغربية.

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