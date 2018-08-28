المعلم: لواء الإسكندرون أرض سوريّة وستعود إلينا

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ظهر وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأول، يؤشر بيده نحو محافظة هطاي التركية ويقول، إن: «لواء الإسكندرون أرض سورية، وغصب عنهم راح تعود لنا».

وأشار نشطاء إلى أن المقطع صور أثناء وجود المعلم في قرية السمرا بريف اللاذقية، التي جرى فيها تصوير المسلسل السوري «ضيعة ضايعة».

ويقع اللواء، الذي ضمته تركيا عام 1939، بعد أن تنازلت لها فرنسا عنه أيام احتلالها سورية، وأطلقت عليه اسم محافظة هطاي، على خليج إسكندرون وخليج السويدية في الزاوية الشمالية الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.

وتتصل هذه المنطقة من الشرق والجنوب الشرقي بمحافظتي إدلب وحلب، ومن الجنوب بمدينة اللاذقية، ومن الشمال بمحافظة غازي عنتاب التركية. وتتكون من 6 مدن رئيسية هي: أنطاكيا عاصمة هطاي، وإسكندرون، وأوردو، والريحانية، والسويدية، وأرسوز.