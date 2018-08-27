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اعتراف قاتل طفليه بالدقهلية بجريمته

27
AUGUST
2018
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يرصد لحظة اعتراف قاتل طفليه بالدقهلية أمام رجال الأمن.
 
وأظهر المقطع المنشور والد الطفلين وهو يعترف بجريمته بإلقاء كليهما محمد وريان من أعلى كوبري فارسكور، حيث كشف تفصيليا عن الجريمة وأسبابها.
 
وكشفت أجهزة الأمن غموض الوقائع المجهولة والتي من بينها جرائم التعدي على النفس، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها، وفي ضوء سابقة البلاغ الوارد لمركز شرطة ميت سلسيل بمديرية أمن الدقهلية من المدعو "محمود ن م" (33 عاما) مزارع، مقيم بدائرة المركز، أنه أثناء تواجده بأحد المتنزهات العامة بمدينة ميت سلسيل يرافقه نجلاه فوجئ باختفائهما عقب انشغاله بالحديث مع أحد الأشخاص.
 
وعثر على جثتي الطفلين بنهر النيل بمدينة فارسكور بدمياط.
 
 
وقضت محكمة مصرية يوم الأحد، بحبس الأب المتهم بقتل طفليه مع سبق الإصرار والترصد بإلقائهما في نهر النيل، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن قام بتمثيل الجريمة في مكان حدوثها من أعلى "كوبري فارسكور" بمحافظة دمياط، وذلك بعد أن واجهته النيابة العامة بدلائل إدانته وكاميرات المراقبة التي رصدت تحركاته من أمام ملاهي "ميت سلسيل" حتى "كوبري فارسكور"، إضافة لوجوده في محطة وقود علي الطريق ومكالمته لزوجته من مكان ارتكاب الواقعة.
 
ووجهت النيابة لوالد الطفلين ريان، 5 سنوات، ومحمد 3 سنوات، اتهامات بالقتل العمد بقيامة بإلقائهما في النيل بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط المصرية، لتضليل أجهزة البحث الجنائي بعد ادعائه اختطافهما  من مدينة الملاهي بمدينة سلسيل.
روسيا اليوم
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