ما سبب مغادرة الحجاج الصينيين الحرم المكي بهذه الطريقة؟!

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر حجاج صينيين يغادرون الحرم المكي بطريقة مؤثرة.

وتملك البكاء والشعور بالرهبة قلوب الحجاج الصينيين بعد طواف الوداع، مع إدراكهم أنه ربما تكون هذه أخر مرة يقفون فيها أمم الكعبة المشرفة، رافضين أن يولوا ظهورهم لها وظلوا يودعوها بالدموع والدعوات والرجوع للخلف.

وبلغ عدد حجاج الدول الأسيوية هذا العام 1656936 حاجا، ما نسبته 59.7% من المجموع العام للحجاج، فيما حلت ثانيا الدول العربية، عدا دول مجلس التعاون الخليجي، بمقدار 395410 حجاج، بنسبة 22.5%، وثالثا الحجاج من الدول الإفريقية، عدا الدول العربية، بعدد 166083 حاجا، بنسبة 9.5%.

ثم الدول الأوروبية بعدد حجاج بلغ 88 ألفا و601 حاج، بنسبة 5%، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بعدد حجاج 34 ألفا و140 حاجا، بنسبة 1.9%.

وأخيرا الحجاج من الأمريكيتين وأستراليا وبلغ عددهم 24 ألفا و992 حاجا، بنسبة 1.4% من إجمالى عدد الحجاج.