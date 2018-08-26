صورة لأميرين تثير جدلا في السعودية!

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وثقت صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قيام الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق بلعب "البلوت".

وكان الأمير عبد الرحمن بصحبة الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز والفنان عبادي الجوهر، يلعبون جميعهم الورق.

وبعد الجدل الكبير الذي أثارته صورة له انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدوه للعب الورق في أيام الحج، خرج الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق عن صمته لينفي أنه كان يلعب "البلوت" في الحج ويكشف حقيقة هذه الصورة.

ورد ابن مساعد في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بتويتر على الصورة التي ظهر فيها يلعب "البلوت"، بقوله إن الصورة التقطت خارج المملكة التي لا يمكن الحج خارجها.

ولفت إلى أن الفنان عبادي الجوهر لم يكن محرما بل متدفيا من المكيف.. حسب وصفه.

وأضاف الأمير السعودي أن الصورة مأخوذة من حساب الانستغرام الخاص بالجوهر وأن مغرضين وضعوا الصورة وعليها تعليق "حج مبرور"، حسب قوله.

واختتم التغريدة قائلا: "أهل العقول في نعمة".

وقال في تغريدة ثانية متسائلا: "إحرام تحته تي شيرت ؟.. وباقي من في الصورة غير محرمين؟.. مراقبون دوليون؟".

وختم سلسلة تغريداته قائلا إن من شتموه فاقدو الحيلة.