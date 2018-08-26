النينو يضرب السعودية قريبا!

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كشف الراصد الجوي، سامي عبيد الحربي، أن السعودية ستتأثر خلال الموسم المطري المقبل، بظاهرة النينو، ما يؤدي إلى هطول أمطار بكثافة أعلى من معدلاتها السنوية.



وقال الحربي لصحيفة “عاجل” السعودية إن أنظار خبراء وهواة الطقس في العالم تتجه نحو المحيط الهادئ، حيث تشير المراصد العالمية لتنبؤات الطقس إلى احتمال حدوث ظاهرة النينو، التي هي عبارة عن ارتفاع درجات الحرارة في الجزء الشرقي ووسط المحيط الهادي، تتكرر تقريبا بين عامين إلى 7 أعوام، أي أنها ليست ثابتة.



وأوضح الحربي أن تأثير ظاهرة النينو يتمثل في حدوث جفاف وحرائق غابات في بعض المناطق وهطول أمطار غزيرة وفيضانات في مناطق أخرى، مشيرا إلى أنه رغم المسافة الكبيرة التي تبعد المملكة عن المحيط الهادئ، إلا أنه لوحظ تأثرها بهذه الظاهرة في صورة هطول أمطار غزيرة في أعوام: 1997، 2009، 2015.



وأكد على أنه لا توجد دراسات تثبت أو تنفي علاقة تأثر المملكة بظاهرة النينو، مشيرا إلى النموذج الأوروبي لتنبؤات الطقس في توقعاته الموسمية بعيدة المدى.



وتوقع هطول أمطار على السعودية بمعدل أعلى من المستوى المقرر له، خلال الموسم المطري القادم خاصة في كانون الاول، مؤكدا على أن تأثير ظاهرة النينو سيتضح في شهري ايلول وتشرين الاول.