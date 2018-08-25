جريمة مروعة: قتل شقيقه بسبب نصف كيلو لحم في العيد!

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أقدم رجل على قتل شقيقه، بمحافظة الشرقية المصرية، بعد أن ضربه بجنزير حديد على رأسه فأرداه قتيلًا على الفور.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوصول رجل إلى المستشفى، بإحدى قرى المحافظة، مصابا بعد تلقيه ضربة على الرأس إثر خلاف نشب مع شقيقه على نصف كيلو لحم.

وعلى الفور ، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث وألقت القبض على المتهم، الذي يخضع للتحقيق، وجار تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة لتباشر التحقيقات، بحسب وسائل إعلام مصرية

وذكر شهود عيان، أن أحد الجيران أرسل لحم العيد إلى منزل أسرة، فاعتقد كلا الأخوين أن قطعة اللحم خاصة به، فنشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة، ضرب على أثرها الأخ الأصغر شقيقه الأكبر بجنزير حديد على رأسه، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.