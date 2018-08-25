living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

احتج على "معاكسة" بزوجته فقتله المتحرش طعناً بسكين!

25
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



توفي شخص متاثراً بجراحه جراء شجار وقع على شاطىء ابو يوسف في مدينة الإسكندرية المصرية، وفق ما اشارت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وفي التفاصيل بحسب الصحيفة فان شجاراً وقع بين م أ.أ يبلغ من العمر 40 عاماً الذي اصيب بكسر في عظام الجمجمة وجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم ما ادى الى وفاته، وطرف ثان هو و. م. ا. يبلغ 39 سنة بدون عمل بسبب قيام الثاني بمعاكسة زوجة الأول أثناء تواجدهم بالشاطئ .


وقد حدثت مشادة كلامية بين الرجلين تطورت إلى مشاجرة حيث قام الرجل الثاني بضرب الأول بسكين كانت بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته .
وقد تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة و تم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بمستشفى مبرة العصافرة غرب وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة و تحرر المحضر رقم 9960 / 2018 جنح قسم شرطة الدخيلة .

اليوم السابع
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout