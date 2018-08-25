احتج على "معاكسة" بزوجته فقتله المتحرش طعناً بسكين!

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توفي شخص متاثراً بجراحه جراء شجار وقع على شاطىء ابو يوسف في مدينة الإسكندرية المصرية، وفق ما اشارت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وفي التفاصيل بحسب الصحيفة فان شجاراً وقع بين م أ.أ يبلغ من العمر 40 عاماً الذي اصيب بكسر في عظام الجمجمة وجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم ما ادى الى وفاته، وطرف ثان هو و. م. ا. يبلغ 39 سنة بدون عمل بسبب قيام الثاني بمعاكسة زوجة الأول أثناء تواجدهم بالشاطئ .



وقد حدثت مشادة كلامية بين الرجلين تطورت إلى مشاجرة حيث قام الرجل الثاني بضرب الأول بسكين كانت بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته .

وقد تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة و تم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بمستشفى مبرة العصافرة غرب وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة و تحرر المحضر رقم 9960 / 2018 جنح قسم شرطة الدخيلة .