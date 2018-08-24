بالفيديو - انتحار أحد الحجاج داخل الحرم المكي!

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أقدم أحد الحجاج على الانتحار، اليوم الجمعة، على إلقاء نفسه من الدور العلوي لصحن الطواف. وجرى تسليم ملف القضية إلى مخفر شرطة الحرم، لاستكمال كل الإجراءات.



وتعرفت الجهات المختصة على هوية المنتحر، فتبين أنه حاج عراقي بالعقد الخامس من العمر، يدعى حسين الحيدي.



ونقلت مصادر لصحيفة "عاجل"، أنه في تمام الساعة الثامنة والنصف، قفز الحاج العراقي من سطح الحرم (في مشاية السلام)، وسقط في صحن الطواف، ما أدى إلى إصابة 2 من الطائفين من حجاج بيت الله الحرام.



وتم نقل المصابين إلى طوارئ مستشفى أجياد العام، مع محاولة إنقاذ حياة الحاج المنتحر، لكنه توفي متأثراً بسقوطه. ولا تزال الجهات الأمنية تباشر الحالة في انتظار صدور بيان إعلامي.



وفي وقت سابق أعلنت إمارة مكة، في المملكة العربية السعودية، عن وقوع حادثة انتحار مشابهه في الحرم المكي.