بالصور.. الوليد بن طلال في ضيافة الملك وولي العهد

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نشر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، مساء الأربعاء، تغريدة على "تويتر" قال فيها إنه تشرف بتناول الغداء مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الملياردير السعودي في التغريدة: "في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك تشرفت بتناول الغداء على شرف والدي ووالد الأمة خادم الحرمين الشريفين @KingSalman وأخي ولي العهد".

كما نشر الأمير طلال صورا وثقت لحظة استقباله من قبل العاهل السعودي وولي العهد محمد بن سلمان.

وكان الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال قد التقى في 12 يوليو 2018 بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأكد الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة قد أكد أنه سيكون أحد أكبر الداعمين لرؤية 2030 من خلال مشاركة "القابضة" في أكثر من قطاع استثماري.