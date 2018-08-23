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داعش يحاول العودة الى أطراف الموصل المحاذية لسوريا

23
AUGUST
2018
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كشفت مصادر عسكرية عراقية أن مسلحي داعش يحاولون التحرك بقوة وفاعلية في مناطق عدة في أطراف الموصل لاسيما في منطقة بادوش المحاذية للطريق الدولي مع سوريا.

وأوضحت مصادر عسكرية من الفرقة 20 في الجيش العراقي أن منطقة بادوش باتت ممراً لعمليات داعش ضد القوات العراقية حيث نفذ مسلحو التنظيم هجمات بعبوات ناسفة ضد آليات و مشاة الجيش.

وبحسب ضباط في الجيش العراقي فقد رصدت القوات العراقية هجوماً قوياً إستهدفه في قضاء البعاج المحاذي للحدود السورية.

كما أسفر الهجوم الذي شنه مسلحو التنظيم ، على قرية تابعة لقضاء طوزخورماتو شمال شرقي محافظة صلاح الدين وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات العراقية في تلك المنطقة.

وقال هؤلاء الضباط العراقيون إن "مسلحي داعش هاجموا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضية سرية تابعة للجيش العراقي بالقرب من قرية "بير أحمد" غربي طوزخورماتو.

وأضافوا أن "مسلحي داعش إستخدموا دراجة نارية مفخخة في هجومهم على القوات العراقية" , وأن الهجوم أسفر عن وقوع قتلى و جرحى في صفوف الجيش العراقي".

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