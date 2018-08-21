الوليد بن طلال يستقبل ضيفا استثنائيا ويمنحه هدية (فيديو)

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توجه الطباخ التركي الشهير بلقب "حبيب الملح"، إلى المملكة العربية السعودية ليلتقي بالأمير الوليد بن طلال.

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقاء جمع الأمير الوليد بن طلال والطباخ التركي الشهير نصرت غوكشيه.

ويظهر الفيديو رحلة نصرت منذ صعوده لطائرته الخاصة، حتى وصوله إلى مكتب الوليد بن طلال الذي حرص على منحه هدية.

والتقط نصرت بعض الصور داخل مكتب الوليد بن طلال، مشيرا إلى أنه في "رحلة عمل".

يذكر أن الوليد بن طلال وعائلته، قاموا بزيارة تركيا عام 2017، وحضر نصرت بطائرة خاصة لطبخ وجبة عشاء للأمير، زعمت وسائل إعلام أن تكلفتها بلغت 20 ألف ليرة تركية.

المصدر: سبوتنيك