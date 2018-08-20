ردا لجميل منذ 21 عاما... أمير قطر يزور عجوزة إيطالية ويوجه لها دعوة

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حرص الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق، على زيارة امرأة إيطاليةً تبلغ من العمر 89 عاما، عقب 21 عاما من مساعدتها.

قام الشيخ حمد بتوجيه الشكر لتيريزا بورسيتي، بسبب استضافتها له عندما كان في زيارةٍ قصيرة عام 1997، وفقا لصحيفة "التايمز".

وعند زيارته لإيطالية في عام 1997، كانت جميع المطاعم مغلقة وبورسيتي تجلس على كرسي أمام باب منزلها.

وسمحت بوريستي لحمد بالدخول إلى منزلها، بعد أن استأذنها الحرس الخاص به لاستخدام المرحاض.

وكانت بوريستي في المنزل وفتحت أبوابه مجددا لحمد وقدمت له قهوة وفطيرة مغطاة بالعسل من مطبخها.

وأمضى حمد بن خليفة وأفراد من أسرته ساعة ونصف الساعة، وصفتها ابنتها بأنها "كانت لحظات رائعة للعجوز التي كانت مثارة عاطفيا ومندهشة".

وتوجه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالشكر لبورسيتي؛ لفتحها باب منزلها له، ودعاها وأسرتها ليكونوا في ضيافته في قطر خلال كانون الأول المقبل.

المصدر: سبوتنيك