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من طرائف الحج.. حاجّة مصرية ترجم زوجها وطائرة تترنح!

20
AUGUST
2018
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تخللت مناسك الحج التي يؤديها المسلمون في مكة المكرمة طرائف ومواقف لبعض الحجاج، رصدتها بعض الصحف على مدى السنوات الأخيرة.
 
حاجّة مصرية ترجم زوجها عوضا عن الشيطان
 
أوردت وسائل إعلام سعودية تقريرا طريفا عن حاجة مصرية شوهدت وهي تقوم برجم زوجها بدلا من الشيطان، وليس هذا فحسب بل وجهت انتقادات لشخص ما مع كل حجر كانت ترميه.
 
وأضافت أنه حينما تم سؤالها عن هوية الشخص الذي توجه له الانتقادات لم ترد بسبب حالة الغضب التي كانت تعتريها، لكن قريبة لها كانت ترافقها أوضحت أن السبب في قيام الحاجة برجم زوجها يعود لقيام الأخير بخيانتها أكثر من مرة.
 
ترنح الطائرة بسبب الحجاج العراقيين!
 
وفي حادثة لا تقل طرافة عن سابقتها، أعلنت شركة الطيران العراقية في ثلاثينيات القرن الماضي، عن أول رحلة طيران إلى المملكة وعملت على طمأنة الحجاج الخائفين بأنه في حال سقطت الطائرة وماتوا فإنهم سيدخلون الجنة على الفور، لحصولهم على ثواب السعي للحج.
 
وبعد إقلاع الطائرة تفاجأ قائدها بترنحها نظرا لوجود عدد من المطبات الهوائية، وبعدها وجد أن الطائرة تهبط بأنفها لأسفل، وكلما صحح مسارها تهبط تكرر الأمر، فأرسل مساعده لرؤية الأجنحة فأخبره أن كل شيء بخير، قبل أن يتفاجأ بأن الحجاج يصلون في الطائرة جماعة، فكلما سجدوا تسببوا في تغيير مسار الطائرة، وكلما وقفوا تعود الطائرة لطبيعتها.
 
السفر للحج بالدراجة
 
قرر الحاج الصيني محمد باماتشن أن يتبع التقاليد القديمة للحج، وأن يتخلى عن رفاهية الرحلات الجوية وقرر الذهاب لأداء الحج على الدراجة وقطع مسافة 8150 كيلو مترا وعبر العديد من الدول ودامت رحلته نحو 4 أشهر.
 
أما الرحالة السعودي ناصر القحطاني فقد قرر في عام 2015 الانطلاق لرحلته الثالثة سيرا على الأقدام لأداء الحج، وقطع مسافة طويلة ليحج عن والدته.
 
 
حجاج إندونيسيا يبهرون الجميع بمطار المدينة
 
خلافا لذلك، أثار الحجاج الإندونيسيون إعجاب باقي الحجاج بسبب الطريقة التي نظموا بها صفوفهم فور وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز، بالإضافة إلى الأناشيد الدينية الجميلة التي كانوا يرددونها.
روسيا اليوم
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