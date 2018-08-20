اغتصاب وخنق… إبنة الـ8 سنوات جثة في كيس بلاستيكي!

A + A -

عثر على جثّة طفلة لم يتعد عمرها 8 سنوات، مرمية في كيس بلاستيكي وعليها آثار الخنق والاغتصاب، أسفل إحدى العمارات السكنية الواقعة بحيّ الصباح بساحة الشهداء بمدينة وهران، في الجزائر، وذلك بعد ساعات من اختفائها الغامض من أمام منزل عائلتها.



وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الأجهزة الأمنية، في جريمة مقتل الطفلة سلسبيل أنّ الجاني لم يكن إلا جارها القاصر الذي لا يتجاوز عمره 15 سنة.



وتوصلّت الأجهزة الأمنية إلى الجاني، بعد تحقيق مع جيران وأقارب وعائلة الطفلة الضحيّة، حيث أكدّ بعضهم أن الطفلة شوهدت معه، بعد خروجها من منزل أسرتها لإحدى المحلات التجارية منه لاقتناء مادة السكر.