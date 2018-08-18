"حجّ ذكي" - السعودية تدعم "كبسولات النوم الزجاجي"

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غرف صغيرة لا تتجاوز ثلاثة أمتار مربعة مصنوعة من الألياف الزجاجية والبلاستيك، ولها مفتاح ممغنط، فكرة تبدو بعيدة للغاية عن الصورة النمطية للحج في المملكة العربية السعودية، ولكنها متاحة مجانًا للتجربة خلال هذا الموسم.

بالتعاون مع السلطات السعودية، وضعت جمعية "هدية الحاج" الخيرية المتخصصة في تقديم خدمات إلى الحجاج والمعتمرين، 18 إلى 24 كبسولة نوم متنقلة في مشعر منى، في تصرّف الحجاج لاستخدامها بشكل موقت عندما يريدون إقتطاع وقت للراحة خلال أداء مناسك الحج.

تقدم مجانًا

إنطلقت الفكرة، بحسب ما يقول القيّمون على الجمعية، من أن الحج يتطلّب مجهودًا بدنيًا شاقًا ويجري في طقس حار للغاية ووسط إزدحام شديد.

يقول مدير الجمعية منصور العامر لوكالة فرانس برس "الفكرة موجودة عالميًا في اليابان، وفي مدن عدّة في العالم. الجمعية تعتقد أنها ستكون ملائمة للأماكن المزدحمة والضيّقة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة".

ويؤكد العامر أن جمعيته ستقدمها "مجانًا" إلى الحجاج، ليكونوا "مرتاحين في أداء المناسك"، علمًا أنها تستوردها من اليابان بكلفة نحو ألف يورو للكبسولة الواحدة. وتمّ إضفاء تعديلات بسيطة عليها، مثل إضافة سلم. وتقوم الجمعية بتغطية تكاليف التجربة، وفي حال نجاحها، ستتولى الحكومة السعودية ذلك.

يؤدي أكثر من مليوني مسلم بدءًا من الأحد مناسك الحج في مكة المكرمة، قادمين من مختلف بقاع الأرض، ويتوقّع أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية خلال شعائر الحج التي تبدأ الأحد وتستمر حتى الجمعة.

يوجد في كل كبسولة سرير فردي مع وسادة، وتبلغ مساحة الكبسولة 2.64 متر مربع، وإرتفاعها 1.2 متر. وبالإمكان شحن الهاتف فيها والتظلل من أشعة الشمس، وأخذ قسط من الراحة لوقت محدّد. كما يمكن تغيير درجة الحرارة داخلها بحسب الطلب، وهناك إضاءة بألوان مختلفة.

يؤكد العامر أن جمعيته تفكّر دائمًا "في إحتياجات الحجيج وراحتهم لدى أداء المناسك". ويشير إلى أن الكبسولات يمكن أن تكون عبارة عن "إقتصاد تشاركي مثل الدراجات الهوائية التي يأخذها المستخدم لمدّة ساعة، ثم يوصلها إلى مكان معيّن، ويأتي شخص آخر لاستخدامها".

إختبرت الجمعية في البدء 12 كبسولة في شهر رمضان، بالقرب من الحرم المكي. ويقدّر العامر أن 60 شخصًا إستخدموها يوميًا.

يشرح: "إذا ضاعفنا العدد، يمكن إستخدام الكبسولة مرة كل ثلاث ساعات، إذ يتم خلال وقت الصلاة تعقيم الكبسولة وتجهيزها لإعادة استخدامها". وستتابع لجنة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة تقييم أداء الكبسولات مع الحجاج.

"حج ذكي"

يشكّل تنظيم الحج تحديًا لوجيستيًا أمام السلطات السعودية، إذ إن توفير الإقامة لقرابة مليوني حاج ليس بالأمر السهل، وهناك خيارات تتراوح بين الفنادق الفخمة إلى مخيمات إستضافة للحجاج.

وأطلقت السلطات السعودية خلال هذا العام مبادرة "حج ذكي"، الذي يتمثّل في تطبيقات هاتفية، تساعد الحجاج على كل شيء، من الترجمة إلى الخدمات الطبية مرورًا بمناسك الحج.

كما وضع الهلال الأحمر السعودي تطبيق "أسعفني" لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون مساعدة طبية عاجلة. وبإمكان السلطات تحديد مكان وجودهم باستخدام التطبيق. كما أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق "مناسكنا" للترجمة وهو مخصص للحجاج الذين لا يتكلمون العربية ولا الإنكليزية.

تندرج هذه المبادرات في إطار "رؤية 2030" التي طرحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أجل وقف إرتهان الإقتصاد السعودي، الأكبر في المنطقة العربية، للنفط، عبر تنويع مصادره، وبينها تعزيز السياحة الدينية، عبر استقطاب ستة ملايين حاج خلال موسم الحج، و30 مليون معتمر على مدى العام.

يعدّ الحج من أكبر التجمعات البشرية سنويًا في العالم. ويشكّل أحد الأركان الخمسة للإسلام، وعلى من إستطاع من المؤمنين أن يؤديه على الأقل مرة واحدة في العمر.