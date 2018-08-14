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"حادثة خطيرة" في قاعدة للعدو الإسرائيلي... وما علاقة حزب الله ؟!

14
AUGUST
2018
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سمحت الرقابة العسكرية للعدو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بنشر تفاصيل حادثة خطيرة شهدتها إحدى قواعد العدو العسكرية أمس الاثنين.

فبحسب ما نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن طائرتين لسلاح الجو تصادمتا داخل قاعدة "حتسريم" العسكرية، إذ اصطدمت طائرة عسكرية مخصصة للتدريبات بجناح طائرة حربية أخرى لدى إقلاعها للتدريب داخل القاعدة العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أضرارا لحقت بالطائرتين وتم إلغاء الرحلات التدريبية لسرب الطائرات، مضيفة أنه تم معاقبة الطيار وتقرر حجزه لمدة 4 أيام.

وكان جيش العدو أجرى اختبارا ميدانيا لطريقة قتالية جديدة، تجمع بين المشاة والدبابات والهندسة القتالية في وحدة قتالية واحدة، في إطار إصلاح عسكري كبير يهدف إلى تحديث جيش الإحتلال.

وتم اختبار هذه الطريقة خلال تمرين يحاكي حربا في الشمال ضد "حزب الله" أجرى العدو خلاله أيضا تجارب على تكنولوجيات جديدة، من بينها ليزر مضاد للقذائف ومدفعيات أكثر دقة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأُطلق على الوحدة المعاد تشكيلها اسم "تساكاح غدعون"، وهو اختصار بالعبرية لـ"الفريق القتالي للواء غيدعون"، على اسم "خطة غيدعون" متعددة السنوات في الجيش الإسرائيلي، وهي خطة لتحديث الجيش بدأ العمل بها في عام 2016.

وتم الكشف عن تفاصيل هذا النمط التنظيمي الجديد في وقت سابق من العام، وتم اختباره لأول مرة خلال مناورة في هضبة الجولان، الأسبوع الماضي.

Al-Jadeed
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