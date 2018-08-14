أمير سعودي يتعرض للسرقة في إحدى المدن الأوروبية

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عربي 21 - كشف أمير سعودي عن تعرضه للسرقة خلال تواجده في إحدى المدن الأوروبية لقضاء الإجازة.

وقال الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس السابق لنادي الهلال السعودي على حسابه بموقع تويتر إن أحد اللصوص غافله وسرق ساعة يده أثناء سيره في الشارع متسببا له بكدمة في يده.

وأشار إلى أن "ظاهرة السرقة تنتشر في عدد غير قليل من المدن الأوروبية وأصبحت حالات السرقة للسياح العرب عديدة.. يأتي شخص فجأة من حيث لا تعلم وأنت تمشي يمسك بيده يدك التي بها الساعة وفي اليد الأخرى يشد الساعة ثم يركض ويركب موتيسكل خلف شريك ينتظره كل هذا يحدث في ثوان".

وتساءل أحد المغردين فيما إذا كان العصا التي عادة ما تظهر بيد ابن مساعد معه لحظة السرقة فرد عليه الأمير بسخرية: "الا والله معي بس لخمني ومافي لياقة أركض وراه لا الوزن ولا السن يساعد".