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مركز صحي يمنع الولادة أيام الجمع والأعياد

8
AUGUST
2018
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أثار إعلان معلق على الباب الرئيسي لمركز صحي بآيت اعتاب بإقليم أزيلال في المغرب سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في الإعلان المثير للسخرية: "لايوجد حالات ولادة في العطل، الجمعة مساء، السبت، الأحد وأيام العيد. المرجو منكم التوجه إلى المستشفى الإقليمي ببني ملال"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "أخبار اليوم"المغربية.
 
وعبر الكثير عن استيائهم من القرار أيضا لأن الكثير من المرضى والحوامل لن يستطيعوا قطع مسافة تزيد عن 120 كلم إلى المستشفى الإقليمي ببني ملال، في ظل التضاريس الجبلية الوعرة وصعوبة المسالك الطرقية.
 
وعبرت عدد من الفعاليات المدنية والحقوقية بأزيلال، عن استيائها من الوضع الصحي بالمنطقة، خصوصا ما يتعلق بالولادات، ملكية استغرابه من الطريقة التي كتب بها الإعلان الذي يشير إلى توقف المركز عن استقبال  النساء الحوامل من مساء الجمعة إلى غاية يوم الاثنين، ناهيك عن أيام العطل و الأعياد.
 
وبحسب "أخبار اليوم" شددت تلك الفعاليات على أن صحة المرأة الحامل خط أحمر، و لن تتحمل الانتظار أو التوجه إلى المستشفى الإقليمي ببني ملال.
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