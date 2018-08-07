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سمح لصديقته الشابة بقيادة السيارة.. فتسببت بكارثة

7
AUGUST
2018
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أودى حادث مروري بحياة فتاتين في الجزائر وإصابة فتاة أخرى مع رجل خمسيني بجروح، وفقا لما ذكرت صحيفة "النهار" على موقعها الإلكتروني الثلاثاء.
 
وكان الأشخاص الأربعة على متن نفس السيارة عندما وقع الحادث  على الطريق الوطني رقم 5 بمنطقة السمارة بالعلمة في ولاية سطيف عند الساعة الواحدة ليلا نهاية الأسبوع الماضي.
 
وكشفت التحقيقات التي قامت بها فرقة الدرك الوطني أن السيارة تعود ملكيتها إلى رجل يبلغ من العمر 53 سنة، كان برفقة ثلاث فتيات قادمين من مدينة سطيف إلى العلمة بعد قضائهم سهرة، وفي منتصف الطريق سلم الرجل سيارته لفتاة لا تملك رخصة قيادة.
 
وبعدها جلس ذلك الرجل في المقعد الخلفي يرفقة فتاة ثالثة، وبمكان وقوع الحادث لم تتنبه السائقة لوجود ممهل (مطب صناعي).
 
وعندما عبرته بسرعة انحرفت السيارة واصطدمت بعمود كهربائي كان سببا في وفاة فتاة تدعى "ب.خ" البالغة من العمر 21 عاما وتنحدر من العلمة، والثانية تدعى "ب.م" وتبلغ من العمر 23 عاما، وتنحدر من ولاية البرج.
 
فيما أصيبت الثالثة التي تبلغ من العمر 25 عاما بجروح ولا تزال في غرفة العناية المركزة، أما صاحب السيارة فقد غادر المستشفى.
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