خطوة "إيجابية" من السعودية تجاه إيران بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية

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أعلن مصدر دبلوماسي مطلع، اليوم الأحد، أن السعودية وافقت على منح تأشيرة دخول للمشرف على مكتب رعاية المصالح الإيرانية وموظفي المكتب.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أنه "بموافقة السعودية سيكون محمد علي بك الرئيس الحالي لدائرة سلطنه عمان واليمن في الخارجية الإيرانية مشرفا على مكتب رعاية المصالح الإيرانية في جدة".

إيران تعين مسؤولا في وزارة الخارجية مديرا لمكتب رعاية مصالحها في السعودية

ويري المراقبون أن منح التاشيره هذه يمثل "خطوة دبلوماسية إيجابية في العلاقات بين طهران والرياض"، وذلك بحسب ما أفادت الوكالة الإيرانية.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قال في وقت سابق من اليوم، السبت، في تصريحات نقلتها وكالة "بانا" الإيرانية، أنه "سيجري افتتاح مكتب رعاية مصالح إيران في السعودية قريبا بناء على الاتفاق الذي أجريناه في سويسرا قبل ثمانية أشهر، والذي تقرر فيه أن تحفظ سويسرا مصالح إيران في المملكة العربية السعودية".

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قطعت في نوفمبر 2015 وذلك بعد الهجوم على السفارة السعودية في طهران.

(Sputnik)