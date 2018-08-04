الحر يلتهم إسبانيا والبرتغال

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لا تزال إسبانيا والبرتغال تعانيان من موجة حر شديدة، اليوم السبت، ويتوقع أن تبقى درجات الحرارة أعلى من 40 درجة مئوية في شبه جزيرة أيبيريا حتى يوم غد الأحد.

توقعت خدمة الأرصاد الجوية في البرتغال أن ترتفع درجات الحرارة في وسط البلاد إلى 47 درجة اليوم وهو أقل بدرجة واحدة عن الدرجات القياسية التي سجلت في أثينا عام 1977. وفقا لـ”رويترز”.

وفي البرتغال عجت الشواطئ القريبة من لشبونة بآلاف الرواد هربا من حرارة الطقس في المدينة. وفي إسبانيا لجأ السكان المحليون والسياح في العاصمة مدريد إلى المتنزهات.

وأصدرت السلطات في إسبانيا تحذيرا من موجة الحر بعد أن تسببت في وفاة ثلاثة أشخاص الأسبوع الماضي.