هذا هو موعد ومكان لقاء روحاني وترامب!

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قالت صحيفة عبرية إنه قد “تقرر عقد لقاء بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، حسن روحاني، الشهر المقبل”.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن مصادر غربية دبلوماسية قولها إن “الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيلتقي بنظيره الإيراني، حسن روحاني، في نيويورك، الشهر المقبل، أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وادعت الصحيفة العبرية أن “مصادر دبلوماسية ألمانية وفرنسية تقيم مباحثات غير رسمية بين الطرفين، الإيراني والأميركي، في الفترة الراهنة، من أجل التمهيد لعقد القمة التاريخية، في مقر الأمم المتحدة، الشهر المقبل”.