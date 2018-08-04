كوشنر وغرينبلات يستعدان لكشف خطة السلام الأميركية

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كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، ان مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، يعملان على ضم مختصين وخبراء من عدد من الوكالات الحكومية إلى فريقهما، استعداداً لكشف خطة أميركية شاملة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأضاف المسؤول في تصريحات لـ"الحرة"، أن كوشنر وغرينبلات يُنسّقان حالياً مع مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الخطة.



وكان مسؤول في البيت الأبيض قد أعلن للصحافيين الشهر الماضي، ان خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، ستشمل "خطة اقتصادية قوية"، للمساعدة في حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.



وأشار كوشنر في أواخر حزيران، إلى ان واشنطن ستُعلن خطّتها للسلام في الشرق الأوسط "قريباً".