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توقيف رسّامي عهد التميمي

29
JULY
2018
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قبل أيّام، واستعداداً لتحريرها من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وجّه الفنان الإيطالي جوريت أغوش تحية إلى المناضلة الفلسطينية الشابة عهد التميمي (17 عاماً) عبر جدارية ضخمة تصوّر تفاصيل وجهها المبتسم أبداً، رسمها على جدار الفصل العنصري في الضفّة الغربية.


حظي العمل الفنّي (ولا يزال) بحفاوة كبيرة من قبل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي. وقبل ساعات من موعد إطلاق سراح عهد ووالدتها ناريمان (خرجتا صباح اليوم من السجن)، ألقت السلطات الإسرائيلية أمس السبت القبض على أغوش وزميله الذي شاركه الرسم (لم يُعرف اسمه بعد)، إلى جانب فنان فلسطيني كان يساعدهما.


وتداول ناشطون على السوشال ميديا مقطع فيديو  يوثّق لحظة اقتياد الجنود الصهاينة للفنانين الثلاثة إلى نقطة لم تظهر إلى المشاهدين، من دون أن تظهر أي تفاصيل حول ملابسات الموضوع حتى كتابة هذه السطور.


يذكر أنّ جوريت أغوش معروف بتركيزه على ملامح الوجوه البشرية في كل أعماله الموجودة في بقاع مختلفة من الأرض، ويوضح أنّ الأمر يرجع إلى أنّ الوجه «الأكثر إفصاحاً عن مكنونات الذات». وهو يشتهر كذلك بأسلوبه الواقعي في الرسم.

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