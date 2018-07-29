بالفيديو: مطوع سعودي ينفذ 'تحدي كيكي' بطريقة غير متوقعة

A + A -

أثار رجل دين في السعودية، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعد أن قرر خوض تحدي كيكي الذي اجتاح العالم، وتوجيه النصائح الدينية والوعظ لمتابعيه بما فيها انتقاد التحدي ذاته.



ويظهر الرجل الذي يُدعى أبو عبدالملك، في مقطع فيديو، وهو يسير بجانب سيارة فتح بابها، تمامًا كما يتم تنفيذ “تحدي كيكي”، ليتحدث عن التحدي الذي انتقلت حمّته من الغرب إلى الدول العربية.



وبدل أن يرقص بجانب السيارة أمام الكاميرا، اختار الرجل المشي بجانب السيارة، وانتقاد تقليد الغرب في كل ما يفعلونه، مستشهدًا بنصوص شرعية.



ولم يتسن التحقق من هويته وصفته الدينية وجنسيته التي يؤكد مغردون سعوديون على موقع “تويتر” إنه سعودي الجنسية، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد له وساخر من تصرفه، بجانب من رأى في ظهوره بطريقة غير معتادة أمرًا إيجابيًا.



وانتقلت حمى تحدي الرقص بجانب سيارة وهي تسير، إلى العالم العربي، والسعودية، إذ خاض نجوم ومشاهير وفنانون التحدي ووثّقوه بكاميراتهم مع ارتفاع التحذيرات الرسمية والتهديد بالعقوبات بسبب مخاطر التحدي.