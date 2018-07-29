رحيل فنان مصري آخر بعد يومين من وفاة هياتم ومحمد اشرف

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توفي فجر اليوم الممثل الشاب مصطفى العلي، بعد ان أعلن ذلك عدد من أصدقائه عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بدون تفاصيل عن سبب وفاته.

وأعلن أحد اصدقاءه عبر حسابه الشخصي أن "صلاه الجنازة ستقام في مدينة غمره أمام منزله، وستكون الدفنة بمدينة طوخ".

وكانت أخر مشاركة للفنان الراحل فى مسلسل "البارون" مع الفنان عمرو عبدالجليل، كما شارك فى العديد من الأعمال منها "الإكسلانس، شهادة ميلاد، شمس، السيدة الأولى، دنيا جديدة، عيون القلب".



يذكر ان الشاشة المصرية فقدت، الجمعة الماضية، نجمين من نجومها الفنية، حيث توفيت الفنانة الجميلة هياتم، أعقبها وفاة الفنان محمد شرف بعد ساعتين فقط.

المصدر: السومرية نيوز