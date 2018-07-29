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بالفيديو - تفاصيل مثيرة عن الحمار الوحشي المزيف في حديقة القاهرة

29
JULY
2018
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كشف محمد سلطان مدير مشروع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بالحمار الذي اكتُشف بالحديقة الدولية بالقاهرة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن سلطان قوله إن متعهد الحديقة دهن حمارا عاديا بالطلاء لكي يظن الناس أنه حمار وحشي.

وأوضح "سلطان" إن حديقة الحيوان الموجودة بالحديقة الدولية لا تتبع الدولة وإنما تم السماح باستغلالها من واقع مزايدة علنية، وتقدم أحد الأشخاص ورست عليه المزايدة بالفعل، وهو من قام بشراء حمار عادي ودهنه بــ"البويا" لكي يصبح حمارًا وحشيًا.

وأضاف في مداخلة مع قناة "مساء دريم" التلفزيونية: "هذا تصرف غير حضاري وجار إنهاء التعاقد مع هذا المستغل الذي تسبب في فضيحة الحمار الوحشي التي تناقلتها الصحف العالمية".

روسيا اليوم
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