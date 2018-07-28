روسيا تدعو القوى العظمى للمساهمة بإعادة إعمار سوريا

A + A -

حضت روسيا الدول الكبرى أمام مجلس الأمن على المساهمة في إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين.

ودعا مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إلى وضع حد للعقوبات الأحادية على سوريا، وقال إن "الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها بإجراء تعديلات في الحكومة السورية"..

وقال بوليانسكي أمام مجلس الأمن الدولي إن "إعادة إنعاش الاقتصاد السوري تشكل حديا حاسما إذ تعاني سوريا من نقص حاد في مواد البناء والمعدات الثقيلة والمحروقات لإعادة بناء مناطق بأكملها دُمرت في المعارك".

ولكن فرنسا قالت بوضوح انه لن يتم تخصيص مساعدات لإعادة إعمار سوريا ما لم يوافق الأسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات.